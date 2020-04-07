وكيل صحة قنا يتابع سير العمل بوحدة طب الأسرة الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، أعمال وحدة طب الأسرة بمدينة قنا الجديدة، وذلك استكمالاً لخطة الرصد والمتابعة لمنظومة العمل بقطاعات الصحة المختلفة سواء المستشفيات أو الوحدات الصحة.

وتفقد وكيل صحة قنا، غرفة الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك توافر الأمصال والتطعيمات الروتينية، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة على تقديم الدعم ويد العون للمترديين من المواطنين.

وخلال الزيارة ناقش تاوضروس، توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ومدى تردد المواطنين من السيدات والاستفادة من تلك الوسائل، كما ناقش مدى الاستفادة التي يتلقاها المواطن بالوحدة.

وشدد وكيل صحة قنا، على ضرورة تنفيذ رؤية وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا في توفير الخدمات الطبية الشاملة والمتكاملة للمواطنين.