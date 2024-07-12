 السودان: البرهان يجدد رفضه التفاوض مع المليشيا المتمردة - بوابة الشروق
الجمعة 12 يوليه 2024 6:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

السودان: البرهان يجدد رفضه التفاوض مع المليشيا المتمردة

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 يوليه 2024 - 5:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يوليه 2024 - 5:47 ص

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، موقفه بعدم التفاوض مع ما وصفها بالمليشيا الإرهابية المتمردة ، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا".

ونقلت سونا عن البرهان قوله اليوم الخميس:" لن نذهب إلى منبر جدة التفاوضي إلا بعد إنسحابها وخروجها  من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها" . 

ونقلت وكالة(سونا) عن البرهان قوله فى كلمة جماهيرية:"طالما هذا ديدننا سننتصر قريباً وسنسحق التمرد وأن ثقتنا بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة المليشيا الإرهابية وحلفائها وأعوانها، لافتاً إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات التمرد.

واضاف البرهان :" المعركة نهايتها واحدة وهي سحق وتدمير المليشيا الإرهابية"، منوهاً بدور لجان المقاومة الشعبية والمستنفرين لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وإسنادها للقوات المسلحة. 

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أنه إذا لم تخرج المليشيا من كل المناطق ولم تنسحب:"سنقاتلها حتي القضاء عليها "، مؤكداً أن انخراط الشعب السوداني في معركة الكرامة رسالة للمليشيا الإرهابية بأن الشعب السوداني لن يقبل ولن يسمح  بتواجد المليشيا الإرهابية وأعوانها في المشهد السودانى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك