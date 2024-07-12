السودان: البرهان يجدد رفضه التفاوض مع المليشيا المتمردة

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، موقفه بعدم التفاوض مع ما وصفها بالمليشيا الإرهابية المتمردة ، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء "سونا".

ونقلت سونا عن البرهان قوله اليوم الخميس:" لن نذهب إلى منبر جدة التفاوضي إلا بعد إنسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها" .

ونقلت وكالة(سونا) عن البرهان قوله فى كلمة جماهيرية:"طالما هذا ديدننا سننتصر قريباً وسنسحق التمرد وأن ثقتنا بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة المليشيا الإرهابية وحلفائها وأعوانها، لافتاً إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات التمرد.

واضاف البرهان :" المعركة نهايتها واحدة وهي سحق وتدمير المليشيا الإرهابية"، منوهاً بدور لجان المقاومة الشعبية والمستنفرين لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة وإسنادها للقوات المسلحة.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أنه إذا لم تخرج المليشيا من كل المناطق ولم تنسحب:"سنقاتلها حتي القضاء عليها "، مؤكداً أن انخراط الشعب السوداني في معركة الكرامة رسالة للمليشيا الإرهابية بأن الشعب السوداني لن يقبل ولن يسمح بتواجد المليشيا الإرهابية وأعوانها في المشهد السودانى.