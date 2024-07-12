أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الكهرباء أهمية قصوى باعتباره قضية أمن قومي، عازيا أزمة انقطاع التيار الحالية إلى التحديات المتعلقة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أن قدرات مصر الإنتاجية للكهرباء تصل إلى 60 ألف ميجاوات، مشيرا إلى وصول أقصى استهلاك إلى 37.5 ميجاوات فقط خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأضاف أنه سيتم وقف تخفيف الأحمال بشكل كامل خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، على أن يتم الوقف النهائي لتخفيف الأحمال قبل نهاية العام الحالي، متابعا: «نطمئن المواطنين مع الأسبوع الثالث واكتمال وصول شحنات الغاز؛ سيتوقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف».

وأوضح أن تجربة وقف تخفيف الأحمال التي تمت يوم الثلاثاء الماضي استهدفت قياس معدلات استهلاك الوقود بشكل دقيق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن تجربة الثلاثاء تؤكد جدية الحكومة في وقف تخفيف الأحمال بشكل نهائي.