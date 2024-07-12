الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية بسبب العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار أي إجراءات من شأنها أن تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن، وفرضنا عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

وأضاف: "أحد أهداف إجراء العقوبات هي منظمة ليهافا، المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لانخرط أعضائها في أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على أربع بؤر استيطانية يمتلكها أو يسيطر عليها أفراد مصنفون من قبل الولايات المتحدة استخدموها كقواعد لأعمال عنيفة لتهجير الفلسطينيين، وقد تم استخدام مثل هذه البؤر الاستيطانية لتعطيل أراضي الرعي، والحد من الوصول إلى الآبار، وشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين".