عمرو دياب يكشف أسباب إلغاء تعاقده مع إنغامي

نفى المكتب الإعلامي للمطرب عمرو دياب كل الشائعات التي تردد مؤخرا حول أسباب إلغاء تعاقد "الهضبة" مع منصة "أنغامي" الرقمية للموسيقى، مؤكدا في بيان له إن العقد مع أنغامي انتهت مدته، وأن الطرفين تربطهما علاقة طيبة.

وقال المكتب في بيانه: "ينفي المكتب الإعلامي للفنان عمرو دياب ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن إلغاء الفنان عمرو دياب التعاقد مع شركة أنغامي بسبب تأخر المنصة في سداد الدفعات".

وأكد البيان: "هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأن العلاقة التعاقدية انتهت بنتهاء مدة العقد المحرر بين الطرفين وتنفيذ التزاماتهما وتربط الطرفين علاقة طيبة، ونهيب بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من أنباء غير صحيحة".

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عدة أسباب حول عدم طرح عمرو دياب لأغنيته الجديدة من خلال منصة "أنغامي"، كما هو معتاد، ورجح البعض إن سبب إلغاء التعاقد هو عدم سداد المنصة لمستحقات "الهضبة" المالية، فيما رجح البعض الأخر إن السبب هو الأزمة التي مر بها عمرو دياب مؤخرا، بعد صفعه لأحد معجبيه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، والتي تعرض بسببها لكثير من الهجوم والانتقاد.

وطرح مؤخرا عمرو دياب أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "الطعامة"، عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أشهر من توقفه عن طرح الأغاني من خلال "يوتيوب" واستبداله بتطبيق أنغامي الموسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.