دي ماريا يحلم بمعانقة المجد قبل الاعتزال الدولي

بعد مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة، شهدت الكثير من الألقاب والإنجازات الدولية، ينتظر النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، النهاية السعيدة لمسيرته مع منتخب بلاده، من خلال التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي، فجر الإثنين المقبل بتوقيت جرينتش، في المباراة النهائية للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وبعدما لعب أساسيا خلال فوز الأرجنتين 2-0 على كندا بالدور قبل النهائي، ستكون المباراة، التي ستقام على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، هي الأخيرة لدي ماريا بقميص الأرجنتين، بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد البطولة القارية.

وظهر دي ماريا لأول مرة مع المنتخب الأرجنتيني الأول في 6 سبتمبر 2008، حينما لعب ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2010.

وخاض دي ماريا 144 مباراة دولية على مدار 16 عاما، ويستعد لإنهاء مشواره مع الأرجنتين، وهو في المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات مع الفريق، خلف ميسي (185 مباراة) وخافيير ماسكيرانو (147 مباراة).

وولد دي ماريا بمدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ميسي أيضًا، في 14 فبراير 1988، ليصبح جزءا من جيل أرجنتيني ناجح برز على مدار العقد الماضي.

وما بين كأس العالم 2014 بالبرازيل وكوبا أمريكا 2024، صعد المنتخب الأرجنتيني لنهائي 6 بطولات كبرى من إجمالي 8 مسابقات، حيث عجز الفريق عن التأهل للمباراة النهائية في مونديال 2018 وكوبا أمريكا 2019 في البرازيل فقط خلال تلك السلسلة.

وعلى مدار هذه الفترة، توج فريق المدرب ليونيل سكالوني بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022، كما حصل في ذات العام أيضًا على كأس فيناليسيما، التي تجرى بين بطلي أمم أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ولم يكتف دي ماريا باللعب فحسب، بل كان حاسما في الفوز بجميع الألقاب تحت إدارة سكالوني، وهو ما جعل الجماهير تطلق عليه لقب "رجل المباريات النهائية".

وأحرز دي ماريا، هدف فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا قبل 3 أعوام، خلال الفوز 1-0 على البرازيل في نهائي المسابقة، كما هز الشباك في الانتصار 3-0 على إيطاليا بكأس فيناليسيما.

وسجل دي ماريا أيضا في نهائي مونديال 2022 خلال المباراة التي انتهى وقتها الإضافي بالتعادل 3-3 مع فرنسا، قبل أن يحسم (راقصو التانجو) التتويج بركلات الترجيح.

وقبل تصعيده للمنتخب الأرجنتيني الأول، توج دي ماريا بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة عام 2007، وحصل على ذهبية أولمبياد بكين 2008، بعدما سجل هدف بلاده الوحيد خلال فوزها على نيجيريا في النهائي.

ويمتلك دي ماريا أيضا مكانة مهمة بين لاعبي الأرجنتين في كوبا أمريكا، فهو يحتل المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفريق بالبطولة برصيد 27 لقاء، ولا يتفوق عليه سوى ميسي، الذي لعب 38 مباراة.

وبعد أن أحرز 31 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة على مدار ما يقرب من 16 عاما، تقترب رحلة دي ماريا من نهايتها في ميامي، حيث سيتم تتويج بطل النسخة 48 للبطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

وقبل خوض نهائي كوبا أمريكا، لم يتمكن دي ماريا من التسجيل في النسخة الحالية للمسابقة حتى الآن، لكنه يتطلع للتسجيل في مرمى كولومبيا مرة أخرى، بعدما سبق له زيارة شباكها في سبتمبر 2016، في فوز الأرجنتين 3-0 خلال مباراة المنتخبين بتصفيات مونديال 2018.