محافظ أسيوط يتفقد سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بالديوان العام تمهيدا لتنفيذ خطة التطوير والإصلاح

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، سيارات ومعدات الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، تمهيداً لبدء عملية إصلاح وصيانة المعدات وتطوير الحملة، ضمن خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة وتنمية الموارد الذاتية، حفاظاً على المال العام.

شاهد المحافظ جميع سيارات ومعدات الحملة بمختلف أنواعها وانتقد غياب المتابعة وتهالك عدد من السيارات مما يعد إهداراً للمال العام. وجه بسرعة إصلاح المتعطل منها، ورفع كفاءة باقي السيارات التي يتم استخدامها، مع ترشيد استهلاك السيارات، والالتزام بخطوط السير لتحرك أي مركبة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك. كما تفقد مخزن قطع الغيار والإطارات الخاص بالسيارات.

التقى المحافظ العاملين بالحملة الميكانيكية وطالبهم بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على السيارات والمعدات وعمل صيانة دورية لها، حفاظاً على المال العام للدولة وعلى سلامتهم.

وأعلن محافظ أسيوط، إنشاء إدارة "تقليل الفاقد" كإدارة جديدة داخل ديوان عام المحافظة لتعظيم الاستفادة من فاقد الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وكافة مشروعات المحافظة، للحفاظ على المال العام.