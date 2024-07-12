نقيب الأطباء البيطريين يلتقي رئيس العامة للخدمات البيطرية لحل مشكلة الصناديق الخاصة والكادر

عقد الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، اجتماعا مع الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبحضور مدير عام الشؤون المالية بالهيئة، لبحث مشكلات الأطباء البيطريين، منها مشكلة الأطباء المعينين علي الصناديق الخاصة، وملف الكادر الطبي والتبرعات لصالح النقابة.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور ممتاز شاهين على حرص الهيئة على حل مشكلة الأطباء المعينين على الصناديق، مؤكدا أن الهيئة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل المشكلة، منها جهاز التنظيم والإدارة عدة مرات ومجلس النواب.

واتفق الجانبان، علي ترتيب لقاء مع وزير الزراعة الجديد المهندس علاء فاروق، وذلك لدفع الموقف نحو الحل الإيجابي لمشكلة الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق، وحصول الأطباء البيطريين على حقوقهم.

كما طالب الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، بسريان أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بكادر المهن الطبية وتعديلاته وقراراته على الأطباء البيطريين العاملين بجميع الجهات التابعة للدولة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة أسوة ومساواتهم بالأطباء البيطريين العاملين بوزراة الصحة دون تمييز، نظرا لكونهم أعضاء فى المهن الطبية ومن المُعينين بالجهاز الإدارى للدولة ويتعاملون بشكل مباشر وغير مباشر مع المرضى وغذائهم.

وكانت النقابة العامة أكدت حرصها على حصر شكاوى الأطباء البيطريين المعينين علي صناديق خاصة، والحاصلين على أحكام قضائية أيضا لمساعدتهم في تنفيذها، وتسعى النقابة لترتيب لقاء مفتوح مع الأطباء المضارين من تلك المشكلة لسماع آرائهم والوصول لسبل الحل في أسرع وقت ممكن .