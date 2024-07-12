محافظ الدقهلية: صرف 25 ألف جنيه لأسرة المتوفى و5 آلاف للمصاب في حادث طريق جمصة

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بسرعة التعامل مع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص على طريق رافد جمصة أسفل كوبري شرنقاش بين مدينة بلقاس ومدينة طلخا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، حيث تم خروج 3 من المصابين من مستشفى بلقاس العام بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة باقي الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتى خروجهم من المستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تحركت على الفور لجنة الإغاثة بإدارتي بلقاس وطلخا لتقديم كافة الخدمات المتاحة للحالات المتضررة.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم صرف مبلغ 25,000 جنيه لأسرة حالة الوفاة، ومبلغ 5,000 جنيه كحد أقصى كمساعدة للمصابين وفقًا لمدة بقائهم بالمستشفى، بالإضافة إلى صرف مبلغ 50,000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، وذلك بعد استيفاء المستندات ومحضر الشرطة المحرر عن الواقعة.