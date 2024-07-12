صناعة النواب: كامل الوزير تعهد بتشكيل لجنة لدراسة مشاكل المصانع المتعثرة وحلها

قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل؛ تعهد بتشكيل لجنة لدراسة مشاكل المصانع المتعثرة وحلها.

وأشار خلال تصريحات عبر «Extra News» مساء الخميس، إلى أن تلك المصانع تواجه تحديات مختلفة، تشمل المديونيات الحكومية أو البنكية، ونقص رأس المال، أو الخلافات في الشراكة، أو اندثار بعض الصناعات القديمة.

وأوضح أن الفريق كامل الوزير سيعقد اجتماعا مع أصحاب المصانع المتعثرة لمناقشة مشاكلها ووضع مقترحات لحلها، سواء تلك التي تتعلق بالتمويل أو المديونيات الحكومية.

وأضاف «السلاب» أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين وزارة الصناعة ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بما في ذلك إمكانية تشريع قوانين جديدة للمساعدة على حل مشاكل الصناعة.

وأشار إلى استفاضة وزراء المجموعة الاقتصادية لخططهم بشكل مفصل والرد على أسئلة النواب خلال اجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة، الخميس، مؤكدا إمكانية تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة.