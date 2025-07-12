البنك الأهلى المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف تيسير سبل التمويل والتأهيل للمشروعات الناشئة والقائمة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فى إطار التزامه المتواصل بدعم الاقتصاد المصرى وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويستهدف البروتوكول دعم البنك الأهلى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم ترشيحها من قبل لجنة متخصصة تابعة للجمعية ضمن مبادرة «تقدر»، والتى تعمل على تقييم المشروعات واختيار الأنسب منها بناءً على معايير الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة.

وقع البروتوكول الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، والمهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وذلك بحضور فرق العمل من الجانبين.

وقال الدكتور عماد فرج إن توقيع هذا البروتوكول يأتى استمرارًا لجهود البنك الأهلى المصرى فى تعزيز منظومة ريادة الأعمال، حيث يسعى البنك إلى توفير حلول مالية وغير مالية متكاملة تسهم فى دعم المشروعات الواعدة وتوسيع قاعدة الشمول المالى، مما يعزز من مساهماتها فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص عمل مستدامة ويأتى هذا التعاون تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات الفاعلة فى منظومة ريادة الأعمال والتمويل، ويعكس الدور الوطنى للبنك الأهلى المصرى.

وأضاف فرج أن البنك الأهلى المصرى سيوفر حزمة من الخدمات التمويلية الميسرة إلى جانب الخدمات غير المالية، تشمل الاستشارات الفنية وبرامج التمكين المالى، وذلك للمشروعات التى تثبت جدواها واستيفائها لمتطلبات وشروط التمويل، مع إتاحة آليات الشمول المالى تحت مظلة البنك الأهلى المصرى.

ومن جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزى عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأكبر مؤسسة مصرفية مصرية، حيث تؤمن الجمعية بأهمية التكامل بين القطاع المصرفى والمجتمع المدنى فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويمثل هذا التعاون نموذجا يحتذى به فى الشراكات التنموية، فمبادرة «تقدر» التى أطلقتها الجمعية تمثل منصة متكاملة لاكتشاف وتمكين روّاد الأعمال والمشروعات ذات القيمة المضافة، مضيفا أن البروتوكول يشمل تنظيم فعاليات وورش عمل تهدف إلى تأهيل وتدريب أصحاب المشروعات، إضافة إلى تقديم دعم فنى ولوجستى متخصص من الجمعية لرفع قدراتهم وزيادة كفاءة مشروعاتهم.