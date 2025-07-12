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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بمحافظة الوادي الجديد، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، بمحور "ميراثك تراثك"، بهدف إبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الانتماء.

وتنطلق الفعاليات في الثامنة مساء غد الأحد، بقصر ثقافة موط، مع عرض فني لفريق كورال الطفل، بجانب فقرات استعراضية للموهوبين.

كما يعقد نادي أدب قصر ثقافة الخارجة فى التاسعة مساء، صالونا ثقافيا بعنوان "الموروث الشعبي في الأدب الواحاتي"، بمشاركة نخبة من الأدباء والباحثين.

وتتواصل الفعاليات المنفذة يوم الخميس 17 يوليو، مع ورشة لتعليم الرسم والتلوين على الفخار بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، بجانب ورشة حكي تتضمن مناقشة كتاب "تاريخ المساجد الأثرية"، وذلك يوم الأحد 20 يوليو، ببيت ثقافة ناصر الثورة.

وفي يوم الخميس 24 يوليو، يشهد قصر ثقافة الخارجة في الثامنة مساء، ورشة حكي بعنوان "الموروثات والعادات الشعبية بالوادي الجديد"، وينفذ بيت ثقافة القصر ورشة فنية بعنوان "ملامح القرية وحكايات من الذاكرة".

ويعقد بيت ثقافة بلاط الاثنين 28 يوليو، لقاء بعنوان "التراث والحضارة من الأجداد إلى الأحفاد"، يليه عرضا فنيا لفريق كورال الطفل.

وتختتم فعاليات محور شهر يوليو، مع ورشة حكي بعنوان "كان يا مكان"، ببيت ثقافة الراشدة وتشمل مناقشة قصص من التراث المحلي.

وتأتي الفعاليات ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي في إطار برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة لغرس قيم الانتماء والحفاظ على الموروث الوطني، ويشمل لقاءات تثقيفية وورش حكي، بالإضافة إلى الورش والمعارض الفنية، عروض الموسيقى عربية والفنون شعبية، والمسابقات والأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال.