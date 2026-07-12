الحزب الماليزي الحاكم السابق يفوز بالانتخابات التشريعية في ولاية جوهور

فاز حزب "باريسان ناسيونال" الحزب الحاكم السابق في ماليزيا، بفارق مريح في انتخابات الجمعية التشريعية لولاية جوهور التي أجريت اليوم السبت، موجها انتكاسة جديدة لائتلاف "باكاتان هارابان" بقيادة رئيس الوزراء أنور إبراهيم وذلك بعد أدائه الضعيف في الانتخابات المحلية بولاية صباح العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان حزب باريسان ناسيونال، الذي كان يشغل السلطة في الولاية ويعد الأوفر حظا للفوز، قد حصد 48 مقعدا من أصل 56 في الجمعية التشريعية للولاية، وذلك وفقا للنتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات الماليزية.

ويمثل ذلك زيادة مقارنة بالانتخابات السابقة، التي فاز فيها الحزب بـ 40 مقعدا. وفي المقابل، يتجه ائتلاف باكاتان هارابان للفوز بثمانية مقاعد فقط، انخفاضًا من 12 مقعدا في الانتخابات السابقة.

ورغم أن النتائج لم تصبح نهائية بعد، فإنها من المرجح أن تزيد المخاوف بشأن تراجع شعبية أنور إبراهيم، ولا سيما بين الماليزيين من أصول صينية، الذين كانوا من أبرز داعميه. ومن المقرر أن يراجع حزب العمل الديمقراطي دوره في الحكومة الشهر المقبل، وهي خطوة جاءت بعد خسارة الحزب جميع مقاعده الستة في ولاية صباح.