الوادي الجديد: ذبح 222 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى بمجازر المحافظة المجانية

قال مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور ناجي محمد عوض، إنه تم ذبح 222 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى بمجازر المحافظة المجانية.

وأضاف عوض - في بيان اليوم الاثنين - أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المجازر بعد أن تم فتحها بالمجان، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لافتا إلى أن هناك 14 مجزرا ونقطة ذبيح على مستوى المحافظة.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، فتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق خلال عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطريين متخصصين، وذلك بناء على تعليمات محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية، وكذلك حول الحالة الصحية للأضاحي.

وناشد جميع المواطنين بضرورة ذبح الأضاحي بالمجازر، وعدم إلقاء مخلفاتها في الشوارع؛ حفاظا على صحة المواطنين.