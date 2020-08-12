العثيمين يعلن مباشرة منظمة تنمية المرأة نشاطها بعد مصادقة 15 دولة على نظامها

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، اكتمال النصاب القانوني للمصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، والتي تستضيف جمهورية مصر العربية مقرها، بعد مصادقة جمهورية الكاميرون على النظام الأساسي، لتكون الدولة الخامسة عشرة التي صادقت عليه.

وأشار الأمين العام -في بيان له اليوم بثه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي- إلى أنه بمصادقة جمهورية الكاميرون يدخل النظام الأساس حيز النفاذ بناءً على ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام الأساس، مما يفتح المجال لهذه المنظمة المتخصصة الوليدة بمباشرة نشاطها، والتي سوف تقوم بدور مركزي في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التي ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الأعضاء، كشريك للرجل على قدم المساواة في تقدم الأمة الإسلامية وازدهارها.

يذكر أن منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أنشئت بموجب القرار رقم 4/36-أث الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في دمشق سنة 2009 كمنظمة دولية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تم اعتماد نظامها الأساس بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 4/37-أت في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشنبيه (طاجكستان) سنة 2010، وقد صادقت على نظامها الأساس حتى تاريخه 15 دولة ووقعت عليه 24 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.