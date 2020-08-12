برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا اليوم الأربعاء جاء فيه :"كشفت الاختبارات الصحية إصابة أحد اللاعبين التسعة الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كورونا".

ولم يعلن برشلونة اسم لاعبه المصاب مشيرا إلى أن "ليس لديه أعراض، وهو في صحة جيدة وتم حجره في منزله".

وأضاف النادي في البيان :"اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علما أنه لم يكن لديه أي اتصال بعناصر الفريق الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غدا الخميس".

وخضع 9 لاعبين من فريق برشلونة خلال الساعات الماضية لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا، وهم: بيدري وفرانسيسكو ترينكاو وماتيوس فرنانديز وتوديبو وواجاو ورافينيا وكارليس ألينا وخوان ميراندا وأوريول بوسكيتس، حيث كان من المُقرر أن يبدأ اللاعبون استعداداتهم للموسم الجديد اعتبارًا من غدا الخميس.

ويواجه برشلونة في ربع النهائي بايرن ميونيخ الجمعة في لشبونة بعدما أدخل الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام ادوارها النهائية في البرتغال بدون حضور جماهيري.