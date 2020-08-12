رولز رويس تعلن اكتشاف تآكل في جزء من محرك طائرات «إيرباص أيه 350»

أعلنت شركة صناعة المحركات النفاثة البريطانية "رولز رويس"، الثلاثاء، اكتشاف علامات تآكل في شفرات الضغط المستخدمة في المحرك الذي تعمل به طائرات شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" طراز "أيه 350".

وقالت الشركة البريطانية، إن المحرك المقصود هو "ترينت إكس دبليو بي"، ويعمل منذ فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات واقترب موعد إجراء العمرة الشاملة له.

وتم اكتشاف علامات التآكل أثناء عمليات الصيانة للمحرك الموجود في الطائرات الأقدم من طراز أيه 350، والتي دخلت الخدمة منذ 2015.

وأضافت أنه لم يواجه أي من هذه المحركات أي مواقف غير معتادة أثناء الطيران، ومع ذلك سيتم فحص كل المحركات الأخرى من طراز "ترينت إكس.دبليو.بي-84" الأخرى والتي مرت عليها نفس الفترة في الخدمة كإجراء احترازي.

وأوضحت أنها فحصت أكثر من 100 محرك طراز ترينت إكس.دبليو.بي-84 التي مر عليها في الخدمة ما بين 4 و5 سنوات، حيث اكتشفت وجود بعض التآكل في شفرات "آي.بي.سي" في عدد قليل للغاية من المحركات التي تم فحصها.

وتتوقع "رولز رويس" الانتهاء من فحص جميع المحركات المستهدفة بسرعة مع ضمان أن تكون التكلفة بالنسبة لشركات الطيران أو شركة صناعة المحركات تحت السيطرة.

وبحسب الشركة البريطانية فإن سلطة الطيران المدني الأوروبية سترسل إخطارا إلى شركات الطيران لإجراء هذا الفحص.

يذكر أن رولز رويس أنفقت مبالغ كبيرة لعلاج مشكلات في محركها "ترين 1000" المستخدم في الطائرة بوينج 787 دريملاينر الأمريكية.