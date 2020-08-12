القومى للمرأة يؤكد التزام السيدات وحرصهن على المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

تابع المجلس القومي للمرأة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول من انتخابات، بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، أمس الثلاثاء ١١

أغسطس، من خلال فريق متابعيه الميدانيين المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية، وغرفة عمليات المجلس.

أكدت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية ومسؤولة فريق المتابعين، أن المجلس تلقى على مدار اليوم الأول للانتخابات عدداً من الملاحظات من فرق المتابعين أثناء جولاتهم الميدانية ، حيث تم رصد توافد السيدات على المقار الانتخابية قبل مواعيد فتح اللجان متحديات بذلك حرارة الجو وملتزمات بالاجراءات الاحترازية الصحية، مع وجود عدد كبير من المتطوعات لتوزيع الكمامات و المواد المطهرة .

كما لاحظ فريق المتابعين زيادة توافد السيدات على مقار اللجان الإنتخابية منذ الساعة ١١ صباحاً ، ثم خفت مشاركتهن ظهراً لتعود مرة أخرى عصراً بأعداد أكثر كثافة، وذلك بسبب حرارة الجو.

وأضافت محمود، أن المجلس تلقى أيضاً ملاحظات بعدم توافر وسائل إتاحة لذوي الإعاقة ببعض اللجان ، وتم إبلاغ غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات على الفور .

وتلقى المجلس شكاوى من بعض المرشحات بخصوص محاولات البعض التأثير على إرادة الناخبات بتوزيع أوراق مطبوعة تضم أسماء بعض المرشحين على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال اليوم الأول للانتخابات عبر الرقم المختصر 15115 شكاوى واستفسارات بلغ عددها 106 شكوى منها 64 شكوى خاصة بالانتخابات.

وأوضح المجلس أن اغلب الاتصالات جاءت بشأن استعلام السيدات عن اللجان الانتخابية، وتم إفادتهن بمعلومات عن اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنيةالعليا للانتخابات،

مؤكدًا على تلقى شكاوى من بعض السيدات من عدم ورود أسمائهن بقوائم الناخبين داخل كشوف بعض اللجان الانتخابية ، و تم التواصل الفورى مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مقرأتهن الانتخابية، وتم توفير وسيلة مواصلات لنقلهن لمقار اللجان الانتخابية الصحيح للتيسير عليهن ، كذلك تم تلقى شكاوى من سيدات خاصة ببعد مقار اللجان الانتخابية عن سكنهن والرغبة في تغييره بالإضافة لإشكاليات الوافدين ، و تم التواصل أيضاً مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات للعمل على حل شكواهن.

وناشد المجلس المرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية باستكمال دورها في مساندة الوطن بالنزول والمشاركة في الإنتخابات فى اليوم الثانى.