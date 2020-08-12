الرئيس السوري يوقف كلمته أمام البرلمان فجأة لهذا السبب

أوقف الرئيس السوري بشار الأسد، كلمته أمام مجلس النواب لبضع دقائق، بسبب حالة هبوط طفيف في الضغط، قبل أن يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية، فإن كلمة الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب، تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط أصابت الرئيس السوري قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.

وقال التلفزيون السوري إن الكلمة التي كان من المقرر أن تبث وقت الظهر ستذاع بالكامل في الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

وكان آخر ظهور للأسد خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، نهاية الشهر الماضي.