استطلاع: إجراءات الوقاية من كورونا في ألمانيا تلقي كثيرا من الدعم بين المواطنين

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أظهر استطلاع حديث أن 10% فقط من المواطنين الألمان يرون أن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" غير ضرورية.

ومثلما أظهرت استطلاعات سابقة، أوضح استطلاع حديث لمعهد "يوجوف" لأبحاث الرأي تم إجراؤه بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك تأييدا كبيرا للإدارة الحكومة للأزمة وللإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى إجراء هذا الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين يومي 7 و10 أغسطس الجاري وشمل إجمالي 2018 شخصا.

وذكر 68% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتبرون القواعد المفروضة "ضرورية للغاية"، فيما ذكر 3% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتبرون إجراءات الوقاية غير ضرورية؛ لأن الفيروس –وفقا لتقييمهم- "ليس خطيرا".

وأوضح 7% أنهم يرون أنه يوجد وراء هذه التحذيرات والإجراءات الوقائية "محاولة من دائرة قوية لتنفيذ أهداف أخرى".

وهناك 16% آخرين يؤيدون إجراءات الوقاية، إلا أنهم يعتبرون القواعد المنصوص عليها حاليا مبالغ فيها.