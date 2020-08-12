ليلارد يواصل التوهج ويسجل 61 نقطة لبلايزرز أمام مافريكس في دوري السلة الأمريكي

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سجل نجم بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد 61 نقطة ليقود فريقه الى الفوز على دالاس مافريكس 134-131 والاقتراب من حجز بطاقة التاهل الى الادوار الاقصائية في البلاي اوف ضمن دوري كر السلة الامريكي للمحترفين.

وتابع ليلارد تألقه في الاونة الاخيرة بعد تسجيله 51 نقطة ايضا في سلة مينيسوتا تمبروولفز الاحد.

وبات ليلارد ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الامريكي يسجل 60 نقطة او اكثر 3 مرات في موسم واحد لينضم الى اسطورة الستينات ويلت تشامبرلاين.

وقال ليلارد "انا سعيد لكوني الى جانبه (تشامبرلاين)، هذا فخر كبير لي، آمل ان يستمر هذا الامر".

واضاف "انا سعيد ايضا لأن اثنتين من المباريات الثلاث (لدى تسجيله 60 نقطة) انتهتا بفوز فريقي في توقيت حاسم".

واضاف المخضرم كارميلو انطوني 26 نقطة للفائز ايضا. اما مافريكس فكان كريستابس بروزينغيس افضل مسجل في صفوفه مع 36 نقطة في حين اضاف لوكا دونشيتش 25 نقطة مع 10 متاعبات و8 تمريرات حاسمة.

وسجل ليلارد ثلاثية في الثواني الاخيرة من المباراة ليدرك التعادل لفريقه 130-130 ثم ساهم بالتمريرة الحاسمة التي سمحت لفريقه بالتقدم 132-130 قبل اقل من دقيقة من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز ارتقى بورتلاند الى المركز الثامن اخر المراكز المؤهلة الى البلاي اوف متقدما على ممفيس جريزليز.

ويلتقي صاحبا المركزين الثامن والتاسع في مباراة فاصلة لتحديد هوية المتاهل منهما.

يذكر ان فوز بورتلاند على بروكلين نتس الخميس سيمضن له خوض المباراة الحاسمة للتأهل الى لابلاي اوف.

-7 انتصارات تواليا لفينيكس-

ورفع فينيكس صنز سلسلة انتصاراته المتتالية منذ استئناف النشاط الى 7 بتغلبه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 130-117 بفضل 35 نقطة لنجمه كيفن بوكر الذي سجل 35 نقطة.

ودفع فيلادلفيا كثيرا غياب نجميه الكاميروني جويل امبييد وبن سيمونز.

وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها بوكر حاجز ال30 نقطة منذ استئناف النشاط في في "فقاعة" اورلاندو حيث تخوض جميع الفرق مبارياتها.

لكن وعلى الرغم من الانتصارات السبعة التي حققها فينيكس، فان فوزه الخميس على ميلوككي باكس متصدر المجموعة الشرقية قد لا يمنحه التأهل لان ذلك يعتمد على النتائج الاخرى.

وقال مدرب فينيكس مونتي وليامس في هذا الصدد "ندرك باننا لا نملم مصيرنا بأيدينا لكننا وضعنا انفسنا في وضع جيد. لقد كافح لاعبو فريقي وبذلوا جهودا كبيرة لكي يجدوا انفسهم في هذه الوضعية. لم يكن احد يتخيل ان نكون في هذه الوضعية قبل استئناف النشاط".

وكان لسان حال بوكر مماثلا بقوله "لا اعتقد باننا سنرى وجهودا حزينة بغض النظر اذا نجحنا في بلوغ البلاي اوف من عدمه".

واضاف "انا فخور بلاعبي الفريق والعقلية التي خضنا فيها المباريات الاخيرة، لقد اقفلنا على انفسنا وقمنا بتضحيات".

وفي المباريات الاخرى، فاز ساكرامنتو كينجز على نيو أورليانز بيليكانز 112 - 106، وكيلووكي باكس على واشنطن ويزاردز 126-113، وبوسطن سلتيكس على ممفيس جريزليز - بوسطن سلتيكس 122-107، وسان انتونيو سبيرز على هيوستن روكتس 123 - 105، وبروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 108-96.