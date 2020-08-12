مصرع شخص وإصابة 4 آخرين ببورسعيد في حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة.



ووقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق محور 30 يونيو ببورسعيد.



وأسفر الحادث عن وفاه شخص وإصابة أربعة آخرين من ركاب السيارة.



وعلى الفور توجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وإخلاء جميع المصابين إلى مستشفى السلام.



ويقدم الفريق الطبي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية والحالة العامة متوسطة لجميع الحالات، حيث إنهم يعانون اشتباه مابعد الارتجاج وكسور بسيطة مع كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم وجروح قطعية وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وهم كالاتي رفعت زغلول المغوري 30 سنة، ومحمد عاطف محمود 26 سنة، وإبراهيم علي 42 سنة، وأحمد فتوح عيد 48 سنة،

وزغلول المغوري الحديدي 55 سنة جثة هامدة.



كما تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب.