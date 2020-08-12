العقد الماضي هو الأكثر حرارة للأرض منذ بدء رصد المناخ في القرن التاسع عشر

كشف تقرير مناخي أن العقد الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مع وضع العام 2019 كثاني أو ثالث عام من حيث الحرارة تم تسجيله مع تسارع وتيرة الكارثة المناخية وارتفاع درجات الحرارة عالمياً.



وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن كل عقد منذ 1980 كان أكثر حرارة من سابقه، لكن العقد الماضي من 2010 حتى 2019 كان الأكثر حرارة على الإطلاق منذ بدء رصد وتسجيل درجات الحرارة على مستوى العالم في القرن الثامن عشر.



وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا يتسارع بشكل كبير مع ارتفاعه بمقدار 0.39 درجة مئوية خلال العام الماضي، مقارنة بارتفاع كان متوسطه 0.07 درجة خلال ثمانينات القرن التاسع عشر.



ونوهت الصحيفة أن التقرير عمل فيه 520 عالما من 60 دولة وتم نشره في مجلة جمعية الأرصاد الجوية الأمريكية، ويوضح الطرق العديدة التي يؤدي بها ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير كوكب الأرض وحياة الإنسان.



وأضافت الصحيفة أن الست سنوات الماضيين من 2014 حتى 2019 كانوا الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وهي فترة شهدت خلالها الولايات المتحدة وأوروبا والهند وأستراليا موجات حارة هائلة ما أدى لحرائق غابات واسعة من أستراليا إلى كاليفورنيا واليونان، مع ارتفاع درجات الحرارة في القطب الجنوبي كذلك.



وأشارت الصحيفة إلى أن العام الماضي كان ثاني أكثر عام حرارة حسب ما رصدته وكالة ناسا الأمريكية، أو الثالث حسب ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، لافتة إلى أن درجة حرارة العالم ارتفعت بمقدار درجة مئوية كاملة عن العصر ما قبل الصناعي.