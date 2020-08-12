كوريا الجنوبية تحذر من انتشار إصابات جماعية بكورونا بعد تسجيل 54 حالة جديدة

حذرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، من انتشار إصابات جماعية بفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حالات الإصابة في العاصمة (سول) وضواحيها وبوسان.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مركز قيادة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 14 ألفا و714 حالة بزيادة 54 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما اقترب عدد الحالات الوافدة من القادمين من الخارج من عتبة الـ20، بعد أن كان العدد في حدود عتبة الـ10.

وأشارت إلى أن عدد الإصابة لانتقال العدوى داخليا سجل 35 حالة، مسجلا أكبر عدد خلال العشرين يوما الأخيرة بعد 39 حالة في يوم 23 من الشهر الماضي، وذلك بعد أن انخفض العدد إلى 17 و23 حالة في اليومين الماضيين الأخيرين، و30 حالة في يومي 8 و9، لافتة إلى استقرار عدد المتوفين عند 305 حالات، حيث سجلت نسبة الوفاة 2.07%، بينما تعافى 57 مريضا جديدا ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 13 ألفا و786.