وزير خارجية ألمانيا: لبنان بحاجة لانطلاقة قوية ولإصلاحات سياسية واقتصادية

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يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، زيارة موقع انفجار مرفأ بيروت اليوم الأربعاء بعد أسبوع تقريبا من وقوع الانفجار المروع.

ويعتزم ماس خلال زيارته التي تستمر لمدة يوم واحد التحدث عن المساعدة الاقتصادية للبنان، وسوف يدعو في الوقت ذاته لإصلاحات سياسية .

وصرح الوزير الألماني في برلين قبل توجهه إلى لبنان: "البلد (لبنان) بحاجة حاليا لانطلاقة قوية ، وبحاجة لإصلاحات اقتصادية عميقة. فقط بهذه الطريقة سوف يكسب لبنان شبابه لأجل مستقبل جيد، فقط بهذه الطريقة سيتم بناء الثقة اللازمة".

يذكر أن 165 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر الانفجار المروع بمرفأ بيروت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وأصيب أكثر من ستة آلاف شخص.

ويعتزم ماس الالتقاء في بيروت بالرئيس اللبناني ميشال عون، وبممثلين من طوائف اجتماعية مختلفة وكذلك من منظمات إغاثة.

وكانت ألمانيا تعهدت بتوفير 20 مليون يورو للتغلب على تداعيات الكارثة.

وتعهد ماس قائلا: "نعتزم توصيل مساعدتنا من خلال الأمم المتحدة وعن طريق منظمات إغاثة ذات خبرة سريعا إلى بيروت وبشكل مباشر إلى المواطنين".