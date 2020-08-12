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ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد تعرض لهبوط طفيف في الضغط، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب، اليوم الأربعاء.

وذكرت صفحة الرئاسة السورية على الإنترنت، أن "الأسد توقف خلال القاء كلمته لبضع دقائق بسبب حالة هبوط ضغط طفيفة في الدم ثم عاد ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي".

وأضافت الرئاسة السورية، أن الكلمة سوف تبث "في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي".

وعقد مجلس الشعب السوري خلال اليومين الماضيين أول جلسة له بعد إجراء الانتخابات في 19 يوليو الماضي.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يتعرض لها الأسد -مواليد 11 سبتمبر 1965- لعارض صحي خلال إلقاء خطاب له.