عروض مثيرة لملوي ومطروح للفنون الشعبية والنيل للغناء بصيف الإسكندرية

شاركت فرق ملوي ومطروح للفنون الشعبية، والنيل للموسيقى والغناء الشعبي، في فعاليات صيف الإسكندرية الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بثقافة الإسكندرية.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، بقيادة منال إبراهيم، باقة متنوعة من الأغاني الشعبية التراثية، منها "جوز الحمام، يا أبو الطاقية، ومصر يا أرض النعيم"، تلى ذلك عرض فني لفرقة مطروح للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة متميزة من التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور البدوي والمطروحي الذي يجمع بين الثقافة الصحراوية والساحلية منها الترحيب، واستعراض سيوي بمصاحبة المطرب سلومة عبد الله، تدريب عوام مصطفى وإدارة محمد فرغلي.

أما فرقة ملوي للفنون الشعبية فقدمت مجموعة من الاستعراضات الغنائية الراقصة، التي تعبر عن الفن الشعبي بمحافظة المنيا، منها "حبيبي يا واد يا صعيدي، تابلوه القصب بمصاحبة الدفوف والمزمار، أمنت بالله، أمانة يا مراكبي، والتحطيب"، تدريب محمد شحاته وإخراج أسامة الملواني.

جاء ذلك حرصا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على تعريف المواطنين بالتراث الشعبي والثقافات المختلفة والتنوع الثقافي المصري.

يذكر أن فعاليات صيف الإسكندرية مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات، وذلك على مسارح قصور الثقافة الأنفوشي والشاطبي ومصطفى كامل.