أبرز طرق الحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول خلال فصل الصيف

يميل الكثير من الناس إلى موسم الصيف واستقباله بابتسامة على الرغم من حرارته الحارقة، خاصةً عندما يضعون في اعتبارهم الفواكه والخضروات الصيفية الموسمية، ويبحث الكثير منهم عن طرق لحفظ الفواكه والخضروات بعيدة عن التعفن.

ونشر موقع "ماجيك بين" مجموعة من الطرق المثبتة للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول خلال فصل الصيف.

• غسل الخضار في الماء المثلج

يعتبر الحمام الجليدي طريقة فعالة لحبس الرطوبة في الخضروات الخضراء، وتبريدها، وتجنب ذبول الخضروات القديمة التي تميل إلى التكاثر بعد مرور بعض الوقت، حيث أنه كل ما عليك فعله هو غسل الخضروات في ماء مثلج لإحياء الرطوبة، ثم تجفيفها ببعض المناشف الورقية، والتخلص من أي أوراق فاسدة جانبًا، ثم وضع المنتجات الطازجة النظيفة والمجففة في وعاء محكم الغلق.

• تجميد بعض الفواكه والخضروات

عندما يتعلق الأمر بتخزين المنتجات الطازجة، فإن الحفظ أفضل من العلاج، حيث إن الاستراتيجية الفعالة للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول هي تجميدها، وذلك لأن التجميد هو عملية تتقنها العلامات التجارية للأطعمة المجمدة جيدًا، حيث يمكن تجميد عناصر مثل الفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء والبروكلي والملفوف والفراولة والفطر ومجموعة من الفواكه والخضروات الأخرى وجعلها تدوم.

لكن يجب سلق بعض المنتجات في الماء الساخن قبل وضعها في درجة حرارة أقل، حيث إن هذه خطوة مهمة لتحييد البكتيريا، وبالتالي تأخير التسوس.

• اللف في ورق ووضعه في بلاستيك واحفظه في الفريزر

عند الرغبة في استهلاك المنتجات الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية، فمن الأفضل استهلاكها في غضون 1-3 أيام بعد تاريخ الشراء، لكن عند الرغبة في تخزينها لفترات طويلة يجب اتباع بعض الخطوات الصحيحة للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وذلك عن طريق لف الأوراق غير المغسولة في منشفة ورقية، مما يسمح للمنشفة بامتصاص الرطوبة الزائدة، ثم وضع الخضروات الورقية الخضراء ملفوفة في كيس بلاستيكي، وفي النهاية يوضع الكيس في الثلاجة، مع الحرص على تخزين الأصناف المتباينة في أكياس مختلفة.

• لا تقم بتخزين الطماطم في الثلاجة

على عكس ما كان من الممكن أن تصدقه، فإن تخزين الطماطم في الثلاجة سيكون له تأثير معاكس لما تسعى إليه، حيث يؤدي التعرض لدرجة الحرارة الباردة إلى تصريف الطماطم لنكهتها الطبيعية، بالإضافة إلى إتلاف قوام المنتج.

لكن ما يمكن فعله للحفاظ عليها فترة أطول بدلاً من ذلك، هو وضعها في وعاء مبطن بمنشفة ورقية، ثم تخزين وعاء الطماطم في درجة حرارة الغرفة، وبعيدًا عن أي مصدر للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.