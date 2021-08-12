طالبان تسيطر على مدينة غزني الاستراتيجية جنوب شرقي أفغانستان

أكد مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، أن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على عاصمة ولاية غزني جنوب شرقي البلاد.

وأصبح مسلحو الحركة يسيطرون على أكثر من ربع عواصم ولايات أفغانستان، وحققوا مكاسب سريعة على الأرض مع انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد.

وقال عضوا المجلس المحلي لغزني ناصر أحمد فقيري وأمان الله كمران، إن المسلحين استولوا على أهم المكاتب الحكومية، بما في ذلك مقر الحاكم ومقر الشرطة، كما اقتحموا السجن المركزي.

واتهم العضوان الحاكم بعقد صفقة مع طالبان لتسليم المدينة للمسلحين.

وبحسب المسؤولين، لم يقاوم مسلحي طالبان سوى عددٌ قليل من القوات الحكومية المتمركزة في جهاز الاستخبارات بالمدينة.

ويقدر عدد سكان مدينة غزني بـ 180 ألف شخص، وتقع على طريق دائري مهم يربط أكبر مدن البلاد. وبسبب قربها من كابول، سعت طالبان عدة مرات لإخضاعها لسيطرتها.

ومع سقوط غزني تكون طالبان قد أصبحت تسيطر على عواصم عشر ولايات من إجمالي 34 ولاية بالبلاد. وقد تمكنت من السيطرة على كل هذه المدن خلال أقل من أسبوع.