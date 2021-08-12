طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم ٢٠٠ جنيه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ٢٠٠جنيه، الإعلان التشويقي الأول للفيلم المقرر عرضه ٢٥ أغسطس الجاري بجميع دور العرض.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في اطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

«200 جنيه»، يشارك في بطولته كلا من، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، سليمان عيد ،أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل ،صابرين .

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج محمد عبدالحميد، ووائل علي، بمشاركة أحمد عبدالعاطي.