البعثة الأممية بليبيا: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي، الذي عقد الأربعاء ويستمر على مدى يومين، لاستعراض مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، يأتي بهدف التحضير لاجتماع الملتقى المقبل والحلول التوفيقية الممكنة.

وأشارت البعثة، في بيان أوردته بوابة الوسط الإخبارية الليبية، إلى أن أعضاء لجنة التوافقات وضعوا مقترحات القاعدة الدستورية إدراكاً منهم للحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت أن أعضاء الملتقى ناقشوا خلال الاجتماع المقترحات المقدمة وقدموا العديد من الاقتراحات بشأن المضمون والإجراءات، وبشأن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، كما تعهدوا بمواصلة المشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة وغيرها من الأطراف المعنية.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار، على أن الأفكار والمقترحات التي أعدها الملتقى، تتضمن جميع العناصر اللازمة للتوصل إلى حل توافقي؛ لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة.