زعيم الخضر في ألمانيا يُدين الاعتداء على سلمان رشدي

أدان رئيس حزب الخضر في ألمانيا، أوميد نوريبور، الهجوم على الكاتب سلمان رشدي بأشد العبارات.

وكتب نوريبور على موقع تويتر مساء اليوم الجمعة، أن الهجوم هو اعتداء على حرية التعبير، وهو "ثمرة رهيبة للكراهية التي يغذيها ويمولها النظام الإيراني منذ عقود، وهو أيضا مسؤول عن هذا الغضب".

وكتب نوريبور إنه يدعو من أجل شفاء رشدي شفاء عاجلا.

كان الزعيم الثوري الإيراني الأسبق آية الله الخميني نشر فتوى حول عمل رشدي "آيات شيطانية" عام 1988، دعا فيها إلى قتل المؤلف؛ لما تسبب فيه من إيذاء لمشاعر بعض المسلمين الدينية.

وتعرض رشدي لهجوم اليوم الجمعة، وأصيب في رقبته أثناء لقاء له في شمال ولاية نيويورك.

وبحسب المعلومات الرسمية فقد نقل رشدي للعلاج في المستشفى.

ولد نوريبور في إيران، وانتقل إلى ألمانيا مع عائلته في سن الثالثة عشرة.