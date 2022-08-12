محافظ الإسكندرية: 82 ألف شجرة زينة و12 ألف نخلة موزعة على جميع الأحياء

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك 82 ألف شجرة زينة ونحو 12 ألف نخلة مثمرة وغير مثمرة موزعين على جميع أحياء المحافظة، مكلفا في بيان، اليوم الجمعة، الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بعمل حصر واضح بالمساحات المنزرعة على مستوى جميع الأحياء موضحا فيه نوعية الأشجار وعددها والأماكن التي يمكن تخصصيها لزيادة الأشجار المزروعة بها، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء في المحافظة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية في الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن إجمالي المساحات الخضراء في محافظة الإسكندرية تقدر بنحو 248.5 فدان موزعة على 10 أحياء، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء التي تقع تحت إشراف الإدارة العامة للحدائق المركزية بالمحافظة والتي تقدر مساحتها بـ21 فدان تقريبا، مؤكدا أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

فيما أشار العميد محمد عابدين الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة إلى أنه جاري زيادة عدد المساحات الخضراء في كل حي وتم التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى حصر جميع المساحات التي يمكن زيادة عدد الإشجار بها وتقليم الأشجار بشكل دوري، لافتا إلى أن حي وسط هو أكبر الأحياء من حيث المساحات الخضراء.