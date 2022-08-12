العواصف تضرب جنوب إيطاليا وتفاجئ المصطافين

تعرض اثنان من المصطافين الألمان كانا يستقلان زورقين لصعوبات، وتم الاضطرار لإنقاذهما قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية عقب عواصف ضربت أنحاء الجزيرة، وصقلية وجنوب إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة.

وتفاجأ الاثنان بتغير مفاجئ للطقس وتم إنقاذهما من قبل خفر السواحل في خليج كالياري في وقت متأخر من أمس الخميس بعد تنبيه من شركة تأجير الزوارق. وكان الاثنان، اللذان كانا يقضيان إجازتهما الصيفية، يعانيان من انخفاض في درجات الحرارة عندما تم العثور عليهما.

واقتلعت الأشجار من جذورها وغمرت المياه الطرق في سردينيا جراء العواصف.

وتضررت بشدة جزيرة سترومبولي البركانية الواقعة في شرق البلاد، حيث اندفع الطين والحجارة إلى الوديان بعدما تسبب حريق غابات في تعرية منحدرات الغطاء النباتي في مايو.

وتضرر العديد من المنازل، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. وتم إرسال 30 من المتطوعين إلى الجزيرة للمساعدة في تنظيف الطرق التي غمرها الطين والحجارة.

وتم استدعاء أجهزة الإطفاء بشكل متكرر في صقلية، لا سيما في مواقع في سيلا.