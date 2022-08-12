قال وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونج-هون اليوم الجمعة إن رئيس البلاد يون سيوك-يول منح أول عفو خاص لوريث سامسونج لي جيه-يونج ورئيس مجموعة لوتيه شين دونج-بن و 1691 آخرين بمناسبة ذكرى يوم التحرير.

وأعلن وزير العدل أن العفو سيصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم التحرير الموافق يوم الاثنين 15 أغسطس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكان من المتوقع في البداية على نطاق واسع أن يستفيد الرئيس الأسبق لي ميونج-باك من العفو، لكنه لم يدرج في القائمة. كما تم استبعاد حاكم إقليم كيونج سانج الجنوبي السابق كيم كيونج-سو. وكان أبرز المستفيدين هو نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات لي.

وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف في قضية رشوة تتعلق بالرئيسة السابقة بارك كون-هيه، وأُطلق سراحه بشكل مشروط في أغسطس من العام الماضي. انتهت فترة سجنه رسميا في 29 يوليو الماضي، لكنه لا يزال بحاجة إلى عفو لاستعادة جميع حقوقه.

وحُكم على رئيس مجموعة لوتيه "شين" بالسجن لمدة عامين ونصف مع وقف التنفيذ في أكتوبر 2018 في قضية رشوة مماثلة تتعلق بالرئيسة بارك.

وتم استبعاد العفو المتوقع على نطاق واسع عن الرئيس الأسبق "لي"، البالغ من العمر 81 عاما، في اللحظة الأخيرة حيث انخفضت نسبة تأييد يون إلى مستويات منخفضة بشكل غير مسبوق، وقد يؤدي العفو عن الرئيس الأسبق الذي لا يحظى بشعبية إلى تفاقم موقفه.

وخرج "لي" من السجن منذ يونيو الماضي بعد أن منحته المحكمة تعليقًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لظروف صحية.

ويمنح الرؤساء في كوريا الجنوبية عادة عفواً خاصاً في ذكرى الأعياد الوطنية الكبرى.