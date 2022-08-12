مغادرة أول سفينة محملة بقمح ميناء أوكراني منذ بداية الحرب

غادرت أول سفينة شحن محملة بقمح منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا ميناء تشورنومورسك الأوكراني.



وحتى الآن، لم يتم تحميل سوى منتجات الذرة ودوار(عباد) الشمس منذ استئناف صادرات الحبوب.



وقالت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر اليوم الجمعة، إن السفينة سورموفسكي 121 سوف تنقل أكثر بقليل من ثلاثة آلاف طن من القمح إلى تركيا.



وفي نفس الوقت، سوف تغادر السفينة ستار لورا ميناء بيفديني الأوكراني. وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفينة سوف تنقل أكثر من 60 ألف طن من الذرة لإيران.



وفي السياق ذاته أكدت وزارة البنية التحتية الأوكرانية المغادرة وأعلنت وصول سفينتين أخريين للتحميل.



وفي المجمل، غادرت 14 سفينة على متنها أكثر من 430 ألف طن من الشحنات الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود منذ الأول من آب/أغسطس بموجب اتفاقية تصدير للحبوب بوساطة دولية.