مسؤول إيراني: اتفاق مع روسيا للتصنيع المشترك للأقمار الأصطناعية

أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء في إيران، عيسى زارع بور، عن تحويل اتفاق شراء الأقمار الاصطناعية من روسيا الى اتفاق لنقل التكنولوجيا، وبالتالي ستتم صناعة الأقمار خيام 2 و3 و4 بشكل مشترك بين طهران وموسكو.

وأوضح زارع بور أن " التصميم الأساسي والتصوري (المفاهيمي) لقمر خيام تم من قبل وكالة الفضاء الإيرانية، لكن صناعته تمت في روسيا وهذا ما أعلناه منذ البداية ولم يكن خافيا" ،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

كان قد تم إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني "خيّام" يوم الثلاثاء الماضي على متن الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان .

وتقول طهران إن الأقمار الاصطناعية الإيرانية توفر فقط بيانات عن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة وليس الغرض منها متابعة أي أهداف عسكرية، بينما تخشى الولايات المتحدة وإسرائيل من إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا الفضائية في إنتاج صواريخ عسكرية طويلة المدى.