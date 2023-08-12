أوكرانيا: مقتل عجوز في قصف روسي لمنطقة خاركيف

قال مسئول محلي أوكراني، إن عجوزا لقيت حتفها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بسبب قصف القوات الروسية لمنطقة سكنية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.



وقال حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف، على تطبيق تيليجرام: "أطلق العدو النار على قرية كوبيانسك-فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك، تضرر مبنى سكني، ولقيت امرأة عمرها 73 عاما حتفها"، وفقا لوكالة رويترز.



وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.



وأعلنت السلطات المحلية في خاركيف في وقت سابق من هذا الشهر الإجلاء الإلزامي للمدنيين من المناطق السكنية الأقرب لخط المواجهة في منطقة كوبيانسك.



وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا خلال الحرب التي دخلت الآن الشهر الثامن عشر وأدت إلى مقتل آلاف وفرار الملايين وتدمير بلدات ومدن أوكرانية.