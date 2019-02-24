تحرير أكثر من 200 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات تموينية في بني سويف

أكد وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين في بني سويف، أن الحملات التموينية المنفذة بالمديرية، أسفرت عن تحرير 141 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 25 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و43 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و17 محضرا لعدم إعلان مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و18 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، و20 محضرا للتصرف في 299 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لتجميع دقيق مدعم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

وكشف عن المرور على البدالين التموينيين، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وجرى تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم إعلان الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يجري استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية، التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير 5 محاضر ضد بعض التجار لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، وضبط 50 كرتونة شيبسي، و125 عبوة منظفات ومستحضرات تجميل، ومحضرين لمسئولين عن محال بيع الأسمدة والكيماويات الزراعية؛ لحيازته وعرضه للبيع أسمدة مدعمة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ وزارة الزارعة وممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات، و7 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان للامتناع عن البيع وحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر.

وتحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية؛ لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و26 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم إعلان الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وتحرير 8 محاضر لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف لقيامه بإدارة وتشغيل طلمبة رصيف دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 200 لتر مواد بترولية، وسحب 7عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين؛ لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية، وصور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 6 حتى 11 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.