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شاركت جميع الفئات العمرية بفعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية"، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت "بدوران المحافظة"، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وإيروبكس".

وأشار إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة"؛ لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة .

وقدمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ"، بإشراف سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع "محمود سلطح، بهاء فكري، محمد خالد، محمود فتح الله".



