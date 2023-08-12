محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال الإنشائية للكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة موسعة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب، والتي ضمت مصانع إنتاج الغازات الطبية، والأعلاف، والأحذية، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وقال محافظ بورسعيد، إن جولته تأتي في إطار دعم مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.