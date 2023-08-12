الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت استهداف جسر القرم بصاروخ إس-200

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن محاولة أوكرانية –دون جدوى لضرب جسر القرم بصواريخ من طراز "إس-200"، لكن دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وذكرت الوزارة عبر تليجرام أن الجسر تعرض لهجوم باستخدام صاروخ من طراز إس -200 المضاد للطائرات تم تحويله لشن ضربات برية، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وأضافت: "تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

من جهته، قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرجي أكيسونوف، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات أسقطت صاروخين بالقرب من مضيق كيرتش، الذي يفصل شبه الجزيرة عن الأراضي الروسية الأساسية، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أكيسونوف، في بيان نُشر على منصة "تليجرام"، أن جسر مضيق كيرتش، الذي تعرض لهجمات متكررة من أوكرانيا، لم يصب بأذى.