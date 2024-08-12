 الاثنين 12 أغسطس 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاثنين 12 أغسطس 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:15 ص

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

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