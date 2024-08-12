وزيرة بلجيكية: الدعوات الإسرائيلية لحرمان غزة من المساعدات جريمة حرب

قالت وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، اليوم الاثنين، إن "دعوة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لحرمان المدنيين في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية جريمة حرب".

وسبق أن طالبت جينيز بمعاقبة إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الإنساني والدولي، قائلة: "الأدلة تشير إلى ارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب الدعو لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.

وقال بوريل، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

كما حث الحكومة الإسرائيلية "على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وكان سموتريتش قال في وقت سابق إن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي"، معتبرا أنه لو كان هناك مستوطنة في غزة، لما حدث هجوم السابع من أكتوبر.