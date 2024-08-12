وزير الخارجية التركي يستقبل نظيريه الإثيوبي والصومالي

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استقبل ‏وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، نظيره الصومالي أحمد معلم فقي.

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر منصة «إكس»، الاثنين، أن فيدان التقى نظيره الصومالي في العاصمة أنقرة.

كما استقبل فيدان، الاثنين، نظيره الإثيوبي تاي أسقي سيلاسي، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

ويأتي اللقاء بين الوزيرين بالتزامن مع احتضان أنقرة، الاثنين، الجولة الثانية من المحادثات بين الدولتين الجارتين إثيوبيا والصومال، للتوصل إلى حل وسط بعد الأخذ في الاعتبار احتياجات ومخاوف ومقاربات البلدين الإفريقيين.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم «أرض الصومال» في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع «أرض الصومال»، ووصفها بأنها «غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته»، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.



