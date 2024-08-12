الرئيس الروسي: مهمتنا الرئيسية إخراج القوات الأوكرانية من أراضينا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن المهمة الرئيسية لوزارة الدفاع الروسية هي إخراج القوات الأوكرانية من منطقة كورسك.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماعه مع مسؤولين من حكومته ومجلس الأمن القومي الروسي، لمناقشة الأوضاع في منطقة كورسك والاشتباكات التي اندلعت فيها بعد تسلل الجيش الأوكراني إلى الأراضي الروسية يوم 6 أغسطس الجاري، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضحت الرئاسة الروسية «الكرملين» في بيان، أن الاجتماع الذي ترأسه بوتين جرى بحضور أعضاء الحكومة ومجلس الأمن القومي الروسيين وحاكمي منطقتي بيلجورود وكورسك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار البيان إلى أن بوتين أكد خلال الاجتماع أن المهمة الرئيسية للقوات الروسية هي إخراج (القوات الأوكرانية) من الأراضي الروسية.

وأضاف: «يبدو أن العدو ينفذ أوامر أسياده الغربيين.. الغرب يقاتلنا من خلال الأوكرانيين، ويبدو أن العدو يحاول تحسين موقفه التفاوضي المستقبلي».

وأشار إلى أنّ القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية في المناطق الروسية التي توغلت إليها.

والثلاثاء الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي.

وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك، على خلفية الهجوم الأوكراني.

وعقب الهجوم الأوكراني، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزير الدفاع، وسكرتير مجلس الأمن الروسي، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ورئيس هيئة الأركان، بشأن الوضع في كورسك، وطالب الحكومة بتوفير الدعم للمدنيين المتضررين.