شيخ الأزهر لمفتي الجمهورية: امتحنكم الله تعالى بمنصب المفتي فسخِّره في صناعة الخير للناس

شيخ الأزهر يهنئ نظير عياد لتعيينه مفتيا للجمهورية

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليفه مفتيًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق والسداد والرشاد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعينه على القيام بمهام هذه المسئولية الجليلة، وأن يوفقه في الارتقاء بمنظومة العمل في دار الإفتاء المصرية، بما ينفع الناس وييسر عليهم أمور دينهم.

وقال فضيلته للمفتي: "لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسئولية كبرى؛ فسخره في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم".

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية للارتقاء بدار الافتاء، داعيا المولى عز وجل أن يكتب له السداد والتوفيق.