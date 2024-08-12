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استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث ثبت سعر العملة فى بداية تعاملات البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر مسجلا 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد مسجلا 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس عند 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزى توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.