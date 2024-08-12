 الاثنين 12 أغسطس 2024.. الدولار يسجل 49.30 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الإثنين 12 أغسطس 2024 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاثنين 12 أغسطس 2024.. الدولار يسجل 49.30 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:00 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، حيث ثبت سعر العملة فى بداية تعاملات البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر مسجلا 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد مسجلا 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس عند 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزى توحيد سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك