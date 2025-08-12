 حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتشوهات البصرية بشوارع الأقصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:40 ص القاهرة
حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتشوهات البصرية بشوارع الأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 11:31 ص

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حملة استهدفت شوارع أبو الجود ومحيط مدرسة الصنايع، بهدف رفع الإشغالات وإزالة التشوهات البصرية من الطرق العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع عدد من المضبوطات الإدارية، شملت: (5 طاولات خشبية، وعربتين جر حديديتين، و8 كراسٍ بلاستيكية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان استدامة الانضباط في الشوارع المستهدفة.

وأكد مجلس مدينة الأقصر استمرار جهوده المكثفة لتحقيق الانضباط العام والقضاء على المظاهر العشوائية التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.


