وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى الرمد ويشيد بإنجازاتها في القضاء على قوائم الانتظار

أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة ميدانية إلى مستشفى الرمد، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد خطاب، مدير المستشفى.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لعدد من أقسام المستشفى، من بينها قسم عمليات جراحة الشبكية، مركز الفحوصات، وقاعة المحاضرات، حيث اطلع وكيل الوزارة على سير العمل والإمكانات الطبية المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

وتضم مستشفى الرمد 14 عيادة خارجية، وعددًا من العيادات التخصصية منها: (عيادة الجلوكوما، عيادة الشبكية، عيادة القرنية، عيادة القزحية، عيادات الأطفال، عيادة الإعاقة البصرية "الأولى من نوعها في الوجه البحري"، عيادة الأسنان، عيادة الباطنة، عيادة تنظيم الأسرة، عيادة التغذية العلاجية، عيادة العلاج الطبيعي "تم افتتاحها حديثًا").

كما تضم المستشفى: 3 معامل تحاليل طبية، ومركزًا متكاملًا لعلاج السكر، وقسمًا داخليًا بسعة 60 سريرًا).

وتُعد مستشفى الرمد من أقدم المراكز الطبية المتخصصة في طب العيون في مصر، حيث تأسست عام 1910، وتخدم محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، والغربية.

وقد حققت المستشفى إنجازًا ملحوظًا بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في القضاء على قوائم الانتظار لعمليات المياه البيضاء وحقن الشبكية. كما تقدم عمليات ترقيع القرنية على نفقة الدولة، بالإضافة إلى جراحات الجلوكوما، الحول، القناة الدمعية، وتجميل الجفون.

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور محمد بدران بجهود إدارة المستشفى وكافة العاملين بها، مؤكدًا دعمه الكامل لتطوير الأقسام الطبية، وتوفير سبل الدعم اللازمة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وقد رافقه خلال الزيارة: الدكتورة حنان أنور، والدكتور أحمد بحلاق – وكلاء المديرية، الدكتورة شريهان فؤاد – مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، والدكتورة شيماء الفضالي – مدير المكتب الفني.